Біограф Волтер Азексон розкрив цікаві подробиці з життя Ілона Маска в новій книзі про мільярдера. Письменник уже робив подібну книгу про Стіва Джобса, тому творець Tesla довірив написати про себе саме Волтеру.

Книга розкрила багато чого цікавого – наприклад, у Маска були складні стосунки з батьком. Брати Ілона заявили, що їхній батько Еррол заохочував фізичну та емоційну жорстокість. Сам мільярдер зізнається, що труднощі в житті його сформували, і больовий поріг через це в нього став дуже високим.

Ще одна цікава деталь – це спроби Маска боротися з вірусом розуму, що прокинувся. Йдеться про прогресивну політику і культуру, яка завадить колонізації інших планет. Для глави Tesla це одне з головних життєвих завдань.

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Період придбання Twitter вважається одним із найбільш суперечливих періодів життя Ілона. Як виявилося, Маску не сподобався Параг Агравал на посаді гендиректора соцмережі. До того ж, у Twitter натякнули, що рада директорів боїться Ілона і його можливості.

Примітно, що стати співвласником соцмережі міг стати гендиректор криптовалютної біржі FTX Сем Банкман-Фрід – він пропонував вкласти свої $5 млрд у придбання сервісу. Утім, Маску не сподобалася пропозиція.

Мільярдер також стурбований швидкістю розвитку штучного інтелекту. За словами Маска, в один момент цифровий мозок перевершить біологічний у розвитку.

Автор книги стверджує, що саме глава Tesla наказав відключити Starlink біля Криму, щоб зірвати операцію українських військових зі знищення флоту РФ. Сам же Маск відповів, що там і так не працював зв’язок, і він не хоче стати співучасником ескалації конфлікту.