Американський підприємець Ілон Маск і канадська співачка Граймс (Клер Буше) втретє стали батьками. Ім’я хлопчика, якого народила сурогатна мати, Тау Техно Механікус.

Інформація про це з’явилася в біографії генерального директора Tesla, написаній журналістом Волтером Ісасоном. Також в акаунті Pop Base в соцмережі X (Twitter) з’явився пост, у якому йдеться, що дитина отримала ім’я Техно Механікус. Маск підтвердив це.

– Тау Техно Механікус. Коло, діаметр, – написав Ілон.

Tau Techno Mechanicus Зараз дивляться Circumference/Diameter — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2023

Ні Маск, ні Граймс не говорили про те, що чекають на третю спільну дитину. У ескзакоханих також є син X Æ A-Xii (Екс Еш Ей-Твелв), народжений у травні 2020 року, і донька Екса Дарк Сідерель, яка з’явилася на світ у грудні 2021-го.

Крім того, Маск також є батьком шістьох дітей, яких йому народила ексдружина, канадська письменниця Жюстін Вілсон. Також відомо, що він є батьком двійнят від його співробітниці Шивон Зіліс.

Таким чином у бізнесмена 11 дітей, проте його первісток помер на 10-му тижні життя.