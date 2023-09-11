Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

У нього підростає 10 дітей: Ілон Маск знову став батьком

11 Вересня 2023, 17:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск и Граймс
Джерело: Getty Images

Американський підприємець Ілон Маск і канадська співачка Граймс (Клер Буше) втретє стали батьками. Ім’я хлопчика, якого народила сурогатна мати, Тау Техно Механікус.

Інформація про це з’явилася в біографії генерального директора Tesla, написаній журналістом Волтером Ісасоном. Також в акаунті Pop Base в соцмережі X (Twitter) з’явився пост, у якому йдеться, що дитина отримала ім’я Техно Механікус. Маск підтвердив це.

– Тау Техно Механікус. Коло, діаметр, – написав Ілон.

Ні Маск, ні Граймс не говорили про те, що чекають на третю спільну дитину. У ескзакоханих також є син X Æ A-Xii (Екс Еш Ей-Твелв), народжений у травні 2020 року, і донька Екса Дарк Сідерель, яка з’явилася на світ у грудні 2021-го.

Крім того, Маск також є батьком шістьох дітей, яких йому народила ексдружина, канадська письменниця Жюстін Вілсон. Також відомо, що він є батьком двійнят від його співробітниці Шивон Зіліс.

Таким чином у бізнесмена 11 дітей, проте його первісток помер на 10-му тижні життя.

Читайте також:
ГраймсГраймс зашифрувала причину розлучення з Маском у рядках нового синглу

Джерело
NYT
Теги
Ілон Маск
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь