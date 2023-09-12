Биограф Уолтер Азексон раскрыл интересные подробности из жизни Илона Маска в новой книге о миллиардере. Писатель уже делал подобную книгу о Стиве Джобсе, поэтому создатель Tesla доверил написать о себе именно Уолтеру.

Книга раскрыла много чего интересного — к примеру, у Маска были сложные отношения с отцом. Братья Илона заявили, что их отец Эррол поощрял физическую и эмоциональную жестокость. Сам миллиардер признается, что трудности в жизни его сформировали, и болевой порог из-за этого у него стал очень высоким.

Еще одна интересная деталь — это попытки Маска бороться с вирусом проснувшегося разума. Речь идет об прогрессивной политике и культуре, которая помешает колонизации других планет. Для главы Tesla это одна из главных жизненных задач.

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Период приобретения Twitter считается одним из самых противоречивых периодов жизни Илона. Как оказалось, Маску не понравился Параг Агравал на посту гендиректора соцсети. К тому же, в Twitter намекнули, что совет директоров боится Илона и его возможности.

Примечательно, что стать совладельцем соцсети мог стать гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид — он предлагал вложить свои $5 млрд приобретение сервиса. Впрочем, Маску не понравилось предложение.

Миллиардер также обеспокоен скоростью развития искусственного интеллекта. По словам Маска, в один момент цифровой мозг превзойдет биологический в развитии.

Автор книги утверждает, что именно глава Tesla приказал отключить Starlink возле Крыма, чтобы сорвать операцию украинских военных по уничтожению флота РФ. Сам же Маск ответил, что там и так не работала связь, и он не хочет стать соучастником эскалации конфликта.