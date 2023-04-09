Співачка Тейлор Свіфт розійшлася зі своїм коханим Джо Елвіном через 6 років стосунків. Про це стало відомо тільки зараз, але розставання відбулося кілька тижнів тому.

Так, між Тейлор і Джо немає ніяких образ – вони розійшлися в хороших стосунках.

– Це не було драматично, стосунки просто вичерпали себе, – заявив інсайдер.

33-річна Свіфт перебуває у своєму турі Eras Tour з 17 березня – шанувальники помітили, що її коханий не з’являється на камерах разом із нею. Раніше їхній спільний друг заявив, що Джо приєднається до артистки, коли зможе.

Зараз дивляться

За роки стосунків Джо і Тейлор не раз створювали чутки про заручини. Ще 2020 року співачка з’явилася в документальному фільмі Міс Амерікана з каблучкою на пальці, яка була дуже схожа на обручку. Утім, домисли фанатів так і не підтвердилися. Також слухачі Свіфт довгий час вважали, що пара вже таємно одружилася, але підтверджень цьому немає.

І якщо стосунки для співачки закінчилися, то її кар’єра зараз на висоті – Тейлор Свіфт виграла в 6 номінаціях American Music Awards 2022. Її також визнали артисткою року.