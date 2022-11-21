В ночь на 21 ноября в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения American Music Awards 2022. Триумфатором премии стала американская певица Тейлор Свифт, которая выиграла во всех своих номинациях. Их было шесть.

Стоит отметить, что со Свифт могли посоревноваться рэпер Bad Bunny, певица Бейонсе и рэпер Дрейк. Гарри Стайлс и The Weeknd стали достойными конкурентами, победив в пяти номинациях.

Список победителей American Music Awards 2022

Артист года — Тейлор Свифт

Лучший новый исполнитель — Дав Камерон

Лучшая рэп, хип-хоп исполнительница — Ники Минаж

Лучший рэп, хип-хоп исполнитель — Кендрик Ламар

Лучшая исполнительница в стиле кантри — Тейлор Свифт

Лучший исполнитель в стиле кантри — Морган Уоллен

Лучший поп, рок исполнитель — Гарри Стайлс

Лучшая поп, рок исполнительница — Тейлор Свифт

Лучший афробит исполнитель — Wizkid

Лучшая исполнительница в стиле соул, R&B — Бейонсе

Лучший исполнитель в стиле соул, R&B — Крис Браун

Лучший альтернативный исполнитель — Machine Gun Kelly

Лучшая латиноамериканская исполнительница — Анитта

Лучший латиноамериканский исполнитель — Bad Bunny

Лучший современный вдохновляющий исполнитель — For King & Country

Лучший исполнитель танцевальной музыки — Murshmello

Лучший дуэт, группа в стиле кантри — Dan + Shay

Лучший дуэт, группа в стиле поп, рок — BTS

Лучший К-поп артист — BTS

Лучший альбом в стиле рэп, хип-хоп – Кендрик Ламар (Mr. Morale)

Лучший рок-альбом — Ghost (Impera)

Лучший альбом в стиле соул, R&B -Бейонсе (Renaissance)

Лучший кантри-альбом — Тейлор Свифт (Red)

Лучший поп, рок-альбом – Тейлор Свифт (Red)

Лучший латиноамериканский альбом — Un Verano Sin Ti (Bad bunny)

Лучшая рок-песня — Beggin (Maneskin)

Лучшая рэп, хип-хоп песня — Wait for you (Drake, Future, Tems)

Лучшая поп-песня — As it was (Гарри Стайлс)

Лучшая латинская песня — Dos Oruguitas (Себастьян Ятра)

Лучшая песня в стиле кантри — Wasted on you (Морган Уоллен)

Лучшая песня в стиле соул, R&B — Break my soul (Бейонсе)

Лучший саундтрек — Elvis

Лучшее музыкальное видео — All too well (Тейлор Свифт)

Коллаборация года — Дуа Липа и Элтон Джон (Cold Heart)

Тур года — Coldplay

Icon Award — Лайонел Ричи