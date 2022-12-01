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Spotify підбив підсумки 2022 року: Тейлор Свіфт і Дрейк у топі

1 Грудня 2022, 09:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Spotify
Джерело: Unsplash

Стрімінгова платформа Spotify підбила підсумки 2022 року, назвавши найпопулярніших виконавців, альбомів та подкастів за ці місяці.

Так, лідером став Bad Bunny – він уже третій рік поспіль очолює рейтинг серед артистів. Репер зібрав понад 18,5 млрд прослуховувань пісень. До того ж його альбом Un Verano Sin Ti на першому місці серед прослуховувань у 2022 році.

Тейлор Свіфт також заслужила на перше місце – вона вважається найпопулярнішою артисткою загалом, і навіть у рейтингу року серед жінок. 2021 року вона також займала лідерські позиції.

Зараз дивляться

Її альбом Midnights посів 4 місце у рейтингу альбомів у США. Також артистки є найвіруснішим виконавцем – її треки найчастіше з’являються разом із контентом у соцмережах.

Дрейк, The Weeknd та BTS увійшли до п’ятірки найпопулярніших виконавців у світі на Spotify у 2022 році.

Найпопулярнішою піснею Spotify у 2022 році став хіт Гаррі Стайлса As It Was – її прослухало понад 1,6 мільярда людей.

Що стосується подкастів, то найпопулярнішим шоу Spotify у 2022 році, як і минулого року, було Досвід Джо Рогана – воно доступне лише в межах сервісу.

Так, рейтинги Spotify виглядають так:

Найпопулярніші виконавці у світі:

  1. Bad Bunny
  2. Тейлор Свіфт
  3. Дрейк
  4. The Weeknd
  5. BTS

Найпопулярніші пісні у світі

  1. As It Was, Гаррі Стайлз
  2. Heat Waves Glass Animals
  3. Stay the Kid Laroi
  4. Me Porto Bonito Bad Bunny feat. Chencho Corleone
  5. Tití Me Preguntó Bad Bunny

Найпопулярніші альбоми у світі

  1. Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
  2. Harry’s House, Гаррі Стайлз
  3. Sour, Olivia Rodrigo
  4. = (Рівні), Ед Ширан
  5. Planet Her Doja Cat

Найвірусніші виконавці у світі

  1. Тейлор Свіфт
  2. The Weeknd
  3. Bad Bunny
  4. BTS
  5. Лана Дель Рей

Найпопулярніші тексти пісень у світі

  1. Heat Waves Glass Animals
  2. Heather Conan Gray
  3. I Love You So The Walters
  4. Summertime Sadness Лана Дель Рей
  5. Somewhere Only We Know Keane

Втім, на музичному ринку знову очікується поява важкої музики – Metallica анонсувала вихід нового альбому 72 Seasons через сім років після останнього виходу повноцінного релізу. До альбому увійдуть 12 треків.

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