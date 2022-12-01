Стрімінгова платформа Spotify підбила підсумки 2022 року, назвавши найпопулярніших виконавців, альбомів та подкастів за ці місяці.
Так, лідером став Bad Bunny – він уже третій рік поспіль очолює рейтинг серед артистів. Репер зібрав понад 18,5 млрд прослуховувань пісень. До того ж його альбом Un Verano Sin Ti на першому місці серед прослуховувань у 2022 році.
Тейлор Свіфт також заслужила на перше місце – вона вважається найпопулярнішою артисткою загалом, і навіть у рейтингу року серед жінок. 2021 року вона також займала лідерські позиції.
Її альбом Midnights посів 4 місце у рейтингу альбомів у США. Також артистки є найвіруснішим виконавцем – її треки найчастіше з’являються разом із контентом у соцмережах.
Дрейк, The Weeknd та BTS увійшли до п’ятірки найпопулярніших виконавців у світі на Spotify у 2022 році.
Найпопулярнішою піснею Spotify у 2022 році став хіт Гаррі Стайлса As It Was – її прослухало понад 1,6 мільярда людей.
Що стосується подкастів, то найпопулярнішим шоу Spotify у 2022 році, як і минулого року, було Досвід Джо Рогана – воно доступне лише в межах сервісу.
Так, рейтинги Spotify виглядають так:
Найпопулярніші виконавці у світі:
- Bad Bunny
- Тейлор Свіфт
- Дрейк
- The Weeknd
- BTS
Найпопулярніші пісні у світі
- As It Was, Гаррі Стайлз
- Heat Waves Glass Animals
- Stay the Kid Laroi
- Me Porto Bonito Bad Bunny feat. Chencho Corleone
- Tití Me Preguntó Bad Bunny
Найпопулярніші альбоми у світі
- Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
- Harry’s House, Гаррі Стайлз
- Sour, Olivia Rodrigo
- = (Рівні), Ед Ширан
- Planet Her Doja Cat
Найвірусніші виконавці у світі
- Тейлор Свіфт
- The Weeknd
- Bad Bunny
- BTS
- Лана Дель Рей
Найпопулярніші тексти пісень у світі
- Heat Waves Glass Animals
- Heather Conan Gray
- I Love You So The Walters
- Summertime Sadness Лана Дель Рей
- Somewhere Only We Know Keane
Втім, на музичному ринку знову очікується поява важкої музики – Metallica анонсувала вихід нового альбому 72 Seasons через сім років після останнього виходу повноцінного релізу. До альбому увійдуть 12 треків.