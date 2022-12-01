Стрімінгова платформа Spotify підбила підсумки 2022 року, назвавши найпопулярніших виконавців, альбомів та подкастів за ці місяці.

Так, лідером став Bad Bunny – він уже третій рік поспіль очолює рейтинг серед артистів. Репер зібрав понад 18,5 млрд прослуховувань пісень. До того ж його альбом Un Verano Sin Ti на першому місці серед прослуховувань у 2022 році.

Тейлор Свіфт також заслужила на перше місце – вона вважається найпопулярнішою артисткою загалом, і навіть у рейтингу року серед жінок. 2021 року вона також займала лідерські позиції.

Зараз дивляться

Її альбом Midnights посів 4 місце у рейтингу альбомів у США. Також артистки є найвіруснішим виконавцем – її треки найчастіше з’являються разом із контентом у соцмережах.

Дрейк, The Weeknd та BTS увійшли до п’ятірки найпопулярніших виконавців у світі на Spotify у 2022 році.

Найпопулярнішою піснею Spotify у 2022 році став хіт Гаррі Стайлса As It Was – її прослухало понад 1,6 мільярда людей.

Що стосується подкастів, то найпопулярнішим шоу Spotify у 2022 році, як і минулого року, було Досвід Джо Рогана – воно доступне лише в межах сервісу.

Так, рейтинги Spotify виглядають так:

Найпопулярніші виконавці у світі:

Bad Bunny Тейлор Свіфт Дрейк The Weeknd BTS

Найпопулярніші пісні у світі

As It Was, Гаррі Стайлз Heat Waves Glass Animals Stay the Kid Laroi Me Porto Bonito Bad Bunny feat. Chencho Corleone Tití Me Preguntó Bad Bunny

Найпопулярніші альбоми у світі

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny Harry’s House, Гаррі Стайлз Sour, Olivia Rodrigo = (Рівні), Ед Ширан Planet Her Doja Cat

Найвірусніші виконавці у світі

Тейлор Свіфт The Weeknd Bad Bunny BTS Лана Дель Рей

Найпопулярніші тексти пісень у світі

Heat Waves Glass Animals Heather Conan Gray I Love You So The Walters Summertime Sadness Лана Дель Рей Somewhere Only We Know Keane

Втім, на музичному ринку знову очікується поява важкої музики – Metallica анонсувала вихід нового альбому 72 Seasons через сім років після останнього виходу повноцінного релізу. До альбому увійдуть 12 треків.