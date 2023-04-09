Певица Тейлор Свифт рассталась со своим возлюбленным Джо Элвином спустя 6 лет отношений. Об этом стало известно только сейчас, но расставание произошло несколько недель назад.

Так, между Тейлор и Джо нет никаких обид — они расстались в хороших отношениях.

— Это не было драматично, отношения просто исчерпали себя, — заявил инсайдер.

33-летняя Свифт находится в своем туре Eras Tour с 17 марта — поклонники заметили, что ее возлюбленный не появляется на камерах вместе с ней. Ранее их общий друг заявил, что Джо присоединится к артистке, когда сможет.

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За годы отношений Джо и Тейлор не раз создавали слухи о помолвке. Еще в 2020 году певица появилась в документальном фильме Мисс Американа с кольцом на пальце, которое было очень похоже на обручальное. Впрочем, домыслы фанатов так и не подтвердились. Также слушатели Свифт долгое время считали, что пара уже тайно поженилась, но подтверждений этому не было.

И если отношения для певицы закончились, то ее карьера сейчас на высоте — Тейлор Свифт победила в 6 номинациях American Music Awards 2022. Ее также признали артисткой года.