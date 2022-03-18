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Стівен Спілберг із дружиною пожертвували $1 млн на допомогу Україні

18 Березня 2022, 09:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стівен Спілберг із дружиною пожертвували $1 млн на допомогу Україні
Джерело: Depositphotos

Американський кінорежисер та продюсер Стівен Спілберг разом із дружиною Кейт Кепшоу пожертвували $1 млн на підтримку гуманітарної допомоги в Україні.

Через свій благодійний фонд Hearthland Foundation Спілберг та Кепшоу виділили гроші декільком організаціям в Україні та за її межами – Польщі. Зокрема – польському Червоному Хресту, польській гуманітарній акції, World Central Kitchen, Товариству допомоги єврейським іммігрантам та Фонду термінових дій.

Варто зазначити, що багато всесвітньо відомих людей зараз допомагають Україні та українському народу. Так, допомогу нашій країні зібрали Міла Куніс, Ештон Кутчер, учасники британського музичного гурту Massive Attack, Гейден Панеттьєр та багато інших.

Фінансову та гуманітарну допомогу Україні надіслав і британський музикант Стінг. Вона прийшла на адресу благодійної організації, яка працює в партнерстві із ЗСУ та іншими організаціями.

Разом із дружиною Стінг відправив велику партію гуманітарної допомоги з Великої Британії: медикаменти, їжу, одяг, теплі ковдри, необхідні речі для дітей та їхніх мам, які тікають від конфлікту, та які перебувають у заручниках біля війни.

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Теги
Війна в Україні , Стівен Спілберг
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