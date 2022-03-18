Стивен Спилберг с женой пожертвовали $1 млн на помощь Украине

Американский кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг вместе с женой Кейт Кэпшоу пожертвовали $1 млн на поддержку гуманитарной помощи в Украине.

Через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кэпшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине и за ее пределами — Польше. В частности — польскому Красному Кресту, польской гуманитарной акции, World Central Kitchen, Обществу помощи еврейским иммигрантам и Фонду срочных действий.

Стоит отметить, что многие всемирно известные люди сейчас помогают Украине и украинскому народу. Так, помощь нашей стране собрали Мила Кунис, Эштон Кутчер, учасники британського музичного гурту Massive Attack, Хейден Панеттьер и многие другие.

Финансовую и гуманитарную помощь Украине направил и британский музыкант Стинг. Она пришла на адрес благотворительной организации, работающей в партнерстве с ВСУ и другими организациями.

Вместе с женой Стинг отправил большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, необходимый вещи для детей и их мам, которые убегают от конфликта, и которые находятся в заложниках у войны.