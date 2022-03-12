Британський музикант Стінг направив Україні фінансову та гуманітарну допомогу. Вона прийшла на адресу благодійної організації, яка працює в партнерстві із ЗСУ та іншими організаціями.

– Help Ukraine.center щасливий повідомити, що ми отримали щедру фінансову допомогу від Стінга та Труді Стайлер, його дружини, на підтримку нашої роботи, – написав у Facebook український бізнесмен Андрій Ставніцер.

Він додав, що крім фінансової допомоги, сім’я Стінга відправляє на склад у Польщі велику партію гуманітарної допомоги з Великої Британії: медикаменти, їжу, одяг, теплі ковдри, необхідні речі для дітей та їхніх мам, які тікають від конфлікту, і які перебувають у заручниках війни.

Ставніцер подякував Стінгу за підтримку та зазначив, що сім’я музиканта має намір і надалі допомагати українцям.

Раніше Стінг у пісні звернувся до українців та росіян. Він виконав музичну композицію Russians 1985 року для українців, які борються з агресорами та росіян, які протестують проти цього неподобства.

А також зазначив, що війну варто припинити, оскільки страждають і діти.