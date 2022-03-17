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Актор Хав’єр Бардем підтримав Україну на мітингу у Мадриді

17 Березня 2022, 17:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хав’єр Бардем
Джерело: Getty Images

Відомий іспанський актор Хав’єр Бардем висловив підтримку Україні. Володар премії Оскар протестує перед посольством Росії в Мадриді, висловлюючи свою позицію щодо війни, яку розв’язала Росія.

Багато закордонних зірок вже активно підтримують нашу країну. Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі закликала зупинити війну в Україні. Знаменитість упевнена, що без припинення агресії з боку Росії діти заплатять найвищу ціну.

Музичний дует Massive Attack підтримує Україну не лише словами, а й фінансами. Вони активно продають спеціально створений плакат – отримані гроші підуть на допомогу нашій країні. Ціна за один екземпляр £150 (понад 5,7 тис. грн).

Навіть деякі російські зірки фінансово підтримують Україну. Репер Oxxxymiron (справжнє ім’я – Мирон Федоров) провів свій перший благодійний концерт у Стамбулі, де зібрав понад $30 тис. – кошти підуть на допомогу нашій країні.

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Теги
Війна в Україні
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