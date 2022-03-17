Відомий іспанський актор Хав’єр Бардем висловив підтримку Україні. Володар премії Оскар протестує перед посольством Росії в Мадриді, висловлюючи свою позицію щодо війни, яку розв’язала Росія.

Іспанський актор Хав’єр Бардем, володар премії Оскар і десятків інших нагород, протестує перед посольством росії в Мадриді: «Я зараз тут, щоб продемонструвати своє засудження войовничих дій російської федерації проти України». pic.twitter.com/3fjHwbIPpe — Ministry of Culture and Information Policy (@MKIPUkraine) March 17, 2022

Багато закордонних зірок вже активно підтримують нашу країну. Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі закликала зупинити війну в Україні. Знаменитість упевнена, що без припинення агресії з боку Росії діти заплатять найвищу ціну.

Музичний дует Massive Attack підтримує Україну не лише словами, а й фінансами. Вони активно продають спеціально створений плакат – отримані гроші підуть на допомогу нашій країні. Ціна за один екземпляр £150 (понад 5,7 тис. грн).

Навіть деякі російські зірки фінансово підтримують Україну. Репер Oxxxymiron (справжнє ім’я – Мирон Федоров) провів свій перший благодійний концерт у Стамбулі, де зібрав понад $30 тис. – кошти підуть на допомогу нашій країні.