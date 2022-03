Британський виконавець Стінг записав нову версію пісні Russians, яку вперше випустив ще у 1985 році. Весь прибуток від продажу композиції від пожертвує волонтерсько-логістичному центру Help Ukraine Center.

У новій версії пісні окрім Стінга на вокалі та гітарі взяв участь віолончеліст Раміро Белгардт. Продюсером треку став Мартін Кірзенбаум.

– Весь прибуток від продажу буде переданий волонтерсько-логістичному центру Help Ukraine Center, що заснований українськими бізнесменами для отримання гуманітарної та медичної допомоги з усього світу. Операційна підтримка здійснюватиметься німецьким благодійним фондом Ernst Prost, People for Peace — Peace for People, – написав артист.