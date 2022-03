Британский исполнитель Стинг записал новую версию песни Russians, которую впервые выпустил еще в 1985 году. Всю прибыль от продажи композиции он пожертвует волонтерско-логистическому центру Help Ukraine Center.

В новой версии песни, кроме Стинга, на вокале и гитаре принял участие виолончелист Рамиро Белгардт. Продюсером трека стал Мартин Кирзенбаум.

— Вся прибыль от продаж будет передана волонтерско-логистическому центру Help Ukraine Center, основанному украинскими бизнесменами для получения гуманитарной и медицинской помощи со всего мира. Операционная поддержка будет производиться немецким благотворительным фондом Ernst Prost, People for Peace — Peace for People, — написал артист.