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Столько драмы и горя: актер сериала Крепостная показал фото со съемок

5 ноября 2021, 11:49 Каріна Зуєва
Столько драмы и горя: актер сериала Крепостная показал фото со съемок
Источник: СТБ

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился фотографиями со съемок продолжения костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов.

На кадрах Тарас предстал с другими актерами телесериала, такими как Олеся Жураковская, Ольга Сумская, Соня Присс и Алина Коваленко.

Артист опубликовал кадры в честь первой премьерной недели. В Крепостной Тарас играет кузнеца Назара.

— Первая неделя новой Крепостной прошла. Как вам новый сезон? — поинтересовался он у подписчиков в Instagram.

Поклонники телесериала не заставили себя долго ждать и поделились впечатлениями от первых восьми серий.

  • Все прекрасно. Очень интересно, неожиданно и новая актриса замечательная. Актеры молодцы!
  • Не могу привыкнуть к новой Катерине.
  • Сценаристы очень жестокие люди, столько драмы и горя в одном сериале.
  • Первые две серии были скучными… Но дальше стало интересно.
  • Ваша игра гениальная.
  • Просто нет слов. Браво!
  • Очень долго ждала премьеру!
  • Качественный сериал на фоне дешевок.
  • Самый интересный сезон… Просто фантастика, — пишут пользователи сети.
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Напомним, что премьера костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов состоялась 1 ноября на телеканале СТБ.

В третьем сезоне Крепостной зритель узнал, выжил ли Андрей Жадан, какое горе свалилось на семью Петра Червинского и кто такой князь Стефан Яблоновский. График выхода новых серий — смотрите на Фактах ICTV.

Теги
Кріпосна , Тарас Цимбалюк
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