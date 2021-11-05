Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился фотографиями со съемок продолжения костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов.

На кадрах Тарас предстал с другими актерами телесериала, такими как Олеся Жураковская, Ольга Сумская, Соня Присс и Алина Коваленко.

Артист опубликовал кадры в честь первой премьерной недели. В Крепостной Тарас играет кузнеца Назара.

— Первая неделя новой Крепостной прошла. Как вам новый сезон? — поинтересовался он у подписчиков в Instagram.

Поклонники телесериала не заставили себя долго ждать и поделились впечатлениями от первых восьми серий.

Все прекрасно. Очень интересно, неожиданно и новая актриса замечательная. Актеры молодцы!

Не могу привыкнуть к новой Катерине.

Сценаристы очень жестокие люди, столько драмы и горя в одном сериале.

Первые две серии были скучными… Но дальше стало интересно.

Ваша игра гениальная.

Просто нет слов. Браво!

Очень долго ждала премьеру!

Качественный сериал на фоне дешевок.

Самый интересный сезон… Просто фантастика, — пишут пользователи сети.

Напомним, что премьера костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов состоялась 1 ноября на телеканале СТБ.

В третьем сезоне Крепостной зритель узнал, выжил ли Андрей Жадан, какое горе свалилось на семью Петра Червинского и кто такой князь Стефан Яблоновский. График выхода новых серий — смотрите на Фактах ICTV.