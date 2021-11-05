Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился фотографиями со съемок продолжения костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов.
На кадрах Тарас предстал с другими актерами телесериала, такими как Олеся Жураковская, Ольга Сумская, Соня Присс и Алина Коваленко.
Артист опубликовал кадры в честь первой премьерной недели. В Крепостной Тарас играет кузнеца Назара.
— Первая неделя новой Крепостной прошла. Как вам новый сезон? — поинтересовался он у подписчиков в Instagram.
Поклонники телесериала не заставили себя долго ждать и поделились впечатлениями от первых восьми серий.
- Все прекрасно. Очень интересно, неожиданно и новая актриса замечательная. Актеры молодцы!
- Не могу привыкнуть к новой Катерине.
- Сценаристы очень жестокие люди, столько драмы и горя в одном сериале.
- Первые две серии были скучными… Но дальше стало интересно.
- Ваша игра гениальная.
- Просто нет слов. Браво!
- Очень долго ждала премьеру!
- Качественный сериал на фоне дешевок.
- Самый интересный сезон… Просто фантастика, — пишут пользователи сети.
Напомним, что премьера костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов состоялась 1 ноября на телеканале СТБ.
В третьем сезоне Крепостной зритель узнал, выжил ли Андрей Жадан, какое горе свалилось на семью Петра Червинского и кто такой князь Стефан Яблоновский. График выхода новых серий — смотрите на Фактах ICTV.