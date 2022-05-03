Дружина британського музиканта Стінга Труді Стайлер відвідала благодійний фонд Help Ukraine Center у Любліні (Польща).

Активістка та кінопродюсер зустрілася з волонтерами та одним із засновників центру Андрієм Ставніцером. Вона зазначила, що з початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала РФ, вони із чоловіком шукають можливість допомогти громадянам нашої країни.

– Ми розпочали з того, що разом вирушили до притулку, де проживає понад 200 українських біженців. Труді хоче поговорити з ними безпосередньо і краще зрозуміти їхні біди та проблеми, щоб вона знала, де ще потрібна допомога, – написали в Facebook Help Ukraine Center.

Волонтери провели екскурсію по складу, щоб вона змогла побачити обсяг роботи.

– Ми хотіли допомогти, але не знали, як. Все змінилося, коли ми дізналися про Help Ukraine Center. Українців робить міцними віра у свою громаду, країну та свого лідера. Від волонтерів і переселенців я чую те саме: Я хочу бути корисним, хочу щось робити. В українському народі стільки боротьби, стільки мужності та стільки можливостей – сьогодні я в цьому переконалася, – зауважила Стайлер під час зустрічі.

Раніше Стінг перевипустив трек Russians, щоб зібрати кошти на допомогу українцям. У новій версії пісні, окрім Стінга, на вокалі та гітарі взяв участь віолончеліст Раміро Белгардт. Продюсером треку став Мартін Кірзенбаум.

Перша версія композиції була випущена в 1985 році.