Жена британского музыканта Стинга Труди Стайлер посетила благотворительный фонд Help Ukraine Center в Люблине (Польша).

Активистка и кинопродюсер встретилась с волонтерами и одним из основателей центра Андреем Ставницером. Она отметила, что с начала полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ, они с мужем ищут возможность помочь гражданам нашей страны.

— Мы начали с того, что вместе отправились в приют, где проживает более 200 украинских беженцев. Труди хочет поговорить с ними напрямую и лучше понять их беды и проблемы, чтобы она знала, где еще нужна помощь, — написали в Facebook Help Ukraine Center.

Волонтеры провели ей экскурсию по складу, чтобы она смогла увидеть объем работы.

— Мы хотели помочь, но не знали, как. Все изменилось, когда мы узнали о Help Ukraine Center. Украинцев делает крепкими вера в свою общину, страну и своего лидера. От волонтеров и переселенцев я слышу одно и то же: Я хочу быть полезным, хочу что-то делать. В украинском народе столько борьбы, столько мужества и столько возможностей — сегодня я в этом убедилась, — отметила Стайлер во время встречи.

Ранее Стинг перевыпустил трек Russians, чтобы собрать средства на помощь украинцам. В новой версии песни, кроме Стинга, на вокале и гитаре принял участие виолончелист Рамиро Белгардт. Продюсером трека стал Мартин Кирзенбаум.

Первая версия композиции была выпущена в 1985 году.