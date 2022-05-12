Трек Stefania, з яким гурт Kalush Orchestra представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022, здобув популярність у всьому світі.

За час війни пісня стала певним символом боротьби за свободу. Зокрема, користувачі соцмереж використовують її у численних відеороликах, а відомі виконавці записують кавери.

Перед фіналом Євробачення Факти ICTV зібрали найкращі кавери на пісню Stefania Kalush Orchestra.

Rasmus ft. Kalush Orchestra

Представники Фінляндії на Євробаченні 2022, відомий рок-гурт Rasmus переспівали трек у своїх Instagram-сторіс. А потім музиканти разом з Kalush Orchestra поджемили та заміксували цю композицію із легендарним треком In the shadows.

Citi Zēni

Гурт Citi Zēni, який представляє Латвію на Євробаченні 2022, випустив свою частково акустичну версію Stefania.

Strilets band

Оригінальний кавер на Stefania записав український музикант Андрій Стрілець зі своєю командою. Вони виконали трек на хендпані, дудуці та фортепіано.

Malyarevsky

Український виконавець Malyarevsky записує кавери на хіти а капелла. Він створив свій варіант пісні Stefania на підтримку українського гурту.

Вокальна майстерня Ілларії

До Дня матері кавер на хіт Kalush Orchestra представили учні Вокальної майстерні української співачки Ілларії.

Yaktak

Український виконавець Yaktak також поділився своєю версією треку Stefania.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra пройшов у фінал Євробачення 2022. Згідно з жеребкуванням, музиканти вийдуть на сцену в першій частині фіналу, який відбудеться вже у суботу, 14 травня.

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення 2022 – дивіться у нашому матеріалі.