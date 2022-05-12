Працювали в екстремальних умовах: як знімали відео для виступу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022

Українська акторка Олеся Галканова розповіла про зйомки відеоарту для виступу гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

Саме очі та руки Олесі глядачі могли побачити під час виступу українського колективу. За її словами, у погляді режисер хотів об’єднати всіх матерів України.

– Режисер хотів у погляді об’єднати всіх матерів України різного віку. Була ідея, що це материнські очі, які дивляться на світ, і які мають у собі дуже багато різних емоцій: від радості до горя, від любові до ненависті, – сказала вона.

Олеся зазначила, що відеоряд був зроблений набагато цікавіше, проте декорації на сцені у Турині закривали основну частину ролику.

– Там була просто фантастична ідея, я в руках мала тримати Землю. Але там трошки інакше побудували декорації, тому цього не було видно. Здавалося, що я ніби руками огортаю Kalush Orchestra. Ідея була просто фантастична – матір, материнські очі, вона тримає Всесвіт, Землю. Така материнська любов, – сказала акторка.

За словами акторки, зйомка відеоарту була досить емоційною. До того ж, саме під час знімань по Львову влучили ракети російських військ, тому всій команді довелося спуститися в укриття.

– Знімали у Львові в той день, коли недалеко від нас влучили ракети. Ми якраз закінчували, сталися вибухи, і ми спустилися до бомбосховища. Працювали в таких трошки екстремальних умовах. Загалом було дуже добре працювати з режисером, нам ставили чіткі завдання. Вони розуміли, що вони роблять і для чого, – додала Олеся.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra пройшов у фінал Євробачення 2022. Згідно з жеребкуванням, музиканти вийдуть на сцену в першій частині фіналу, який відбудеться вже у суботу, 14 травня.