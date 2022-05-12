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Stefania звучит отовсюду: лучшие каверы на трек Kalush Orchestra

12 мая 2022, 18:10
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Stefania звучит отовсюду: лучшие каверы на трек Kalush Orchestra

Трек Stefania, с которым группа Kalush Orchestra представляет Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022, приобрел популярность во всем мире.

За время войны песня стала символом борьбы за свободу. В частности, пользователи соцсетей используют ее в многочисленных видеороликах, а известные исполнители записывают каверы.

Перед финалом Евровидения Факты ICTV собрали лучшие каверы на песню Stefania Kalush Orchestra.

Rasmus ft. Kalush Orchestra

Представители Финляндии на Евровидении 2022, известная рок-группа Rasmus перепела трек в своих Instagram-сториз. А затем музыканты вместе с Kalush Orchestra поджемили и замиксовали эту композицию с легендарным треком In the shadows.

Citi Zēni

Группа Citi Zēni, которая представляет Латвию на Евровидении 2022, выпустил свою частично акустическую версию Stefania.

Strilets band

Оригинальный кавер Stefania записал украинский музыкант Андрей Стрелец со своей командой. Они исполнили трек на хендпане, дудуке и фортепиано.

Malyarevsky

Украинский исполнитель Malyarevsky записывает каверы на хиты а капелла. Он создал свой вариант песни Stefania в поддержку украинской группы.

Вокальная мастерская Илларии

Ко Дню матери кавер на хит Kalush Orchestra представили ученики Вокальной мастерской украинской певицы Илларии.

Yaktak

Украинский исполнитель Yaktak также поделился своей версией трека Stefania.

Напомним, что группа Kalush Orchestra прошла в финал Евровидения 2022. Согласно жеребьевке, музыканты выйдут на сцену в первой части финала, который состоится уже в субботу, 14 мая.

Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения 2022—смотрите в нашем материале.

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Теги
Kalush, Евровидение, Кавер
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