Українські зірки, які розповідають правду про війну в Україні, почали отримувати погрози від росіян.

Першим про погрози повідомив репер і продюсер Потап. У своєму Instagram він показав скріншот повідомлення зі словами “Ми тебе знайшли. Чекай гостей!”

Судячи з коду номера відправника, повідомлення йдуть із Росії.

Втім Потап переконаний, такі СМС свідчать про те, що зірки все роблять правильно і їх чують.

– Значить голоси, які розповідають правду, чують! Значить ми продовжуватимемо говорити про жахи війни, яку почала Росія! І те, що ми захищаємо нашу землю – це справа честі, совісті, справа кожного, хто любить Україну, – додав він.

У коментарях до публікації Потапа озвався також співак Макс Барських. За його словами, йому також “Кадиров написав”.

Зауважимо, що раніше в мережі також з’явилося звернення російського репера Тіматі до Макса Барських.

Після гучної заяви Барських більше не давати концерти в Росії, Тіматі емоційно пообіцяв “показати при зустрічі, хто насправді дірявий”.