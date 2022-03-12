Український музичний продюсер Потап звернувся до президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка.

Своє звернення він опублікував у Instagram під бесідою Путіна та Лукашенка. Продюсер назвав їх літніми, схильними до маразму та деменції людьми, які хочуть, щоб світ повірив, що чорне це біле та навпаки.

– Засиділися, товариші пенсіонери, настав час і честь знати. Думаю, що ви самі розумієте, що граєте свою останню партію! Напевно, вам дуже страшно вмирати, мабуть, ви дуже боїтеся, якщо не показуєте жодних ознак людяності. Одному заважає ботокс, а другому дерун у голові, але людям не заважає. Люди Росії та Білорусі, невже вам не набридло? – поцікавився Потап.

З початку війни, яку 24 лютого Росія розпочала в Україні, Потап, як і багато зірок шоу-бізнесу, веде активну інформаційну війну, звертаючись до білорусів та росіян.

Так, нещодавно Потап розповів, що почав отримувати погрози. У своєму Instagram він показав скріншот повідомлення зі словами «Ми тебе знайшли. Чекай на гостей!” Повідомлення надходять із російського номера.