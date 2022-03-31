Украинскому музыкальному продюсеру Потапу вновь поступила угроза с российского номера.

В Instagram артист обнародовал скрин сообщения с угрозой: Предателей Родины, которые поддерживают врагов всего адекватного человечества — украинских неонацистов, ждет расплата! И она неминуема! Скоро ты ответишь за все!

В свою очередь Потап ответил, что им необходимо стать в очередь.

— Раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров. Если не удается отправить с украинского, то хотя бы пишите по-украински. Если не получается ни то, ни другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику, в вашем случае подойдет российский флаг и фашистская свастика, — отметил продюсер.

Также он добавил, что “доброжелателям” придется подождать, поскольку он очень занят.

— Как и все мои друзья националисты, а таких больше 40 млн, мы занимаемся тем что боремся с вашими окупантами-фашистами. Вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь? Спасибо за понимание! Слава Украине, — подытожил Потап.

Ранее Потап уже рассказывал о том, что получает угрозы от россиян. В своем Instagram он показал скриншот сообщения со словами — Мы тебя нашли. Жди гостей!