Став біженцем, сам того не бажаючи: Монатик про те, де його застала війна в Україні

Український мультиартист Дмитро Монатик розповів, як став біженцем, а також анонсував благодійний концерт у Польщі.

В Instagram артист оприлюднив пост, у якому сказав, що в нього розривається душа від подій в Україні, а також від того, що він опинився за кордоном, коли все сталося.

Він сказав, що 24 лютого прокинувся від криків дружини Ірини – Почалася війна! Бомблять усі наші міста! Тоді вони були в Барселоні, куди поїхали на чотири дні 21 лютого.

– Це потрясіння не передати словами, просто застигаєш і не віриш, що це правда. Береш телефон, набираєш рідних, які вже сидять у бомбосховищі. Сльози, страх, паніка, ступор. Цигарки одна за одною. Абсолютне нерозуміння, що робити та як жити далі. Чомусь впевнений, що всі, хто опинився, як і я, у цей час за кордоном, теж відчувають на собі синдром “того, хто вижив”. Він страшно руйнує зсередини, – написав Монатик.

Дмитро зазначив, що це не зрівняється з тим, що відбувається в Україні і з тим, що відчувають, чули і чують українці. Співак наголосив, що вони з родиною стали біженцями самі того не бажаючи і щодня він себе докоряє за те, що перебуває у відносній безпеці.

– Діти питають, чому у вас із мамою постійно йдуть сльози. А тут неможливо триматися, дивлячись на все, що Путін, який збожеволів, творить з Україною та нашими людьми. Ми максимально допомагаємо нашій армії, людям, які потребують допомоги, усім, чим можемо. Але синдром того, хто “вижив”, з’їдає все одно, – зізнався артист.

Виконавець зазначив, що почуття страху поступово перетворилося на колосальне почуття ненависті, яке він ніколи раніше не відчував.

– Я намагаюся всіляко перетворити його на бензин, який підзаправить ту силу, до якої я звик і чого навчався всі ці роки. Творчість… Вона стане іншою, але я завжди намагався в найскладніший час нести добро і світло, любов і ритм, віру в мрію… Я бачив у цьому своє завдання. Тепер намагаюся відшукати його в душевних руїнах, – сказав Дмитро.

Так, Монатик разом із Машею Єфросиніною, Оленою Кравець, Наталією Гаріповою, Сергієм Бабкіним, Дмитром Танковичем, Jerry Heil, Євгеном Сморигіним та Вікторією Булітко анонсують перший концерт благодійного туру, в рамках якого відбудеться збір коштів для допомоги дітям України.

Виступ відбудеться 1 квітня у Варшаві о 19.00.

– Дуже не хочеться марнувати життя в пошуках нових міст. Хочеться робити все, щоб наші діти жили а безпеці в Україні! Потрібно продовжувати діяти. Нести світло та правду! Ми переможемо! Сумнівів – нуль. Люблю тебе так сильно, Україно. Знаю, що вистоємо, що впораємося, що заживемо, що все відбудуємо. Все, що в моїх силах я робив і зроблю, – наголосив співак.

Він підсумував, що наразі тримає міцно за руку свою дружину та синів. І оскільки доля вирішила дати йому можливість бути в цей час поруч із ними, він не хоче і не може їх відпускати.

– Вірю, що скоро будемо вдома разом. Пишаюся Україною, пишаюся тим, що я українець! Слава Україні! Слава нашим героям! – Завершив Монатик.

Раніше Дмитро Монатик написав вірш про війну в Україні. В Instagram він оприлюднив відео, на якому зображені різні українські міста. На тлі звучить його поезія.