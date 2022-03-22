Стал беженцем, сам того не желая: Монатик о том, где его застала война в Украине

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик рассказал, как оказался беженцем, а также анонсировал благотворительный концерт в Польше.

В Instagram артист обнародовал пост, в котором сказал, что у него разрывается душа от событий в Украине, а также от того, что он оказался за границей, когда все произошло.

Он сказал, что 24 февраля проснулся от криков жены Ирины — Началась война! Бомбят все наши города! Тогда они были в Барселоне, куда поехали на четыре дня 21 февраля.

— Это потрясение не передать словами, просто застываешь и не веришь, что это — правда. Хватаешь телефон, набираешь родных, которые уже сидят в бомбоубежище. Слезы, страх, паника, ступор. Сигареты одна за одной. Абсолютное непонимание, что делать и как жить дальше. Почему-то уверен, что все, кто оказался, как и я, за границей в этот момент, также испытывают на себе страшно разрушающий изнутри синдром “выжившего”, — написал Монатик.

Дмитрий отметил, что это не сравнится с тем, что происходит в Украине и с тем что испытывают, слышали и слышат украинцы. Певец подчеркнул, что они с семьей стали беженцами сами того не желая и каждый день он себя корит за то, что находится в относительной безопасности.

— Дети спрашивают, почему у вас с мамой постоянно идут слезы. А тут невозможно держаться, смотря на все, что сошедший с ума Путин творит с Украиной и нашими людьми. Мы максимально помогаем нашей армии, людям, которые нуждаются в помощи, всем, чем можем. Но синдром “выжившего” съедает все равно, — признался артист.

Исполнитель отметил, что чувство страха постепенно превратилось в колоссальное чувство ненависти, которое он никогда ранее не чувствовал.

— Я пытаюсь всячески превратить его в бензин, который подзаправит ту силу, к которой я привык и чему учился все эти года. Творчество… Оно станет другим, но я же всегда пытался в самое сложное время нести добро и свет, любовь и ритм, веру в мечту… Я видел в этом свою задачу. Теперь пытаюсь отыскать ее в душевных руинах, — сказал Дмитрий.

Так, Монатик вместе с Машей Ефросининой, Еленой Кравец, Натальей Гариповой, Сергеем Бабкиным, Дмитрием Танковичем, Jerry Heil, Евгением Сморыгиным и Викторией Булитко анонсируют первый концерт благотворительного тура, в рамках которого состоится сбор средств помощи детям Украины.

Выступление состоится 1 апреля в Варшаве в 19.00.

— Очень не хочется прожигать жизнь в поисках новых городов. Хочется делать все, чтобы наши дети жили в безопасности в Украине! Нужно продолжать действовать. Нести свет и правду! Мы победим! Сомнений — ноль. Люблю тебя так сильно, Украина. Знаю, что выстоим, что справимся, что заживем, что все отстроим. Все, что в моих силах я делал и сделаю, — подчеркнул певец.

Он подытожил, что сейчас держит крепко за руку свою жену и сыновей. И поскольку судьба решила дать ему возможность быть в это время рядом с ними, он не хочет и не может их отпускать.

— Верю, что скоро будем дома вместе. Горжусь Украиной, горжусь тем, что я украинец! Слава Украине! Слава нашим героям! — завершил Монатик.

Ранее Дмитрий Монатик написал стих о войне в Украине. В Instagram он обнародовал видео, на котором запечатлены разные украинские города. На фоне звучит его поэзия.