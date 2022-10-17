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Старший на 11 років: Біллі Айліш помітили у компанії відомого музиканта

17 Жовтня 2022, 11:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Старший на 11 років: Біллі Айліш помітили у компанії відомого музиканта
Джерело: Depositphotos

Біллі Айліш засвітилася з новим другом – вокалістом The Neighborhood Джессі Резерфордом. Цілком можливо, що між артистами роман, оскільки вони привселюдно трималися за руки.

Світових зірок застали на виході із заходу, присвяченого Геловіну, в Universal Studios у Лос-Анджелесі. У відео можна побачити, як 20-річна Айліш тягнеться до 31-річного Резерфорда, щоб схопити його за руку.

@ghoulishjen BILLIE EILISH ???? #fyp #halloweenhorrornights #horrornights #hhn #billieeilish #horror #halloween ♬ BILLIE EILISH. – Armani White

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Після цього в мережі з’явився знімок пари, на якому вони обідають у ресторані. Цікаво, що на них інший одяг – вони зустрічалися кілька разів.

Втім, не всі позитивно сприйняли більш як 10-річну різницю у віці музикантів.

– Так, вони дорослі, але 20 і 31 майже не перебувають в тому самому діапазоні зрілості… наприклад, 20 років – це студент коледжу, а 31 рік – вже доросла людина, – заявив один із користувачів Twitter.

Відомо, що Айліш та Джессі знайомі вже багато років – зовсім нещодавно користувачі мережі знайшли їхню спільну фотографію з костюмованої вечірки 2017 року – тоді артистці було 15 років, а Резерфорду – 26.

Втім, далеко не всі молоді знаменитості шукають другу половинку. 19-річна еко-активістка Грета Тунберг зізналася, що дуже боїться закохатися через страх бути вразливою. Також Грета ніколи не була п’яною, і живе виключно за студентський грант.

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