Біллі Айліш засвітилася з новим другом – вокалістом The Neighborhood Джессі Резерфордом. Цілком можливо, що між артистами роман, оскільки вони привселюдно трималися за руки.

Світових зірок застали на виході із заходу, присвяченого Геловіну, в Universal Studios у Лос-Анджелесі. У відео можна побачити, як 20-річна Айліш тягнеться до 31-річного Резерфорда, щоб схопити його за руку.

Після цього в мережі з’явився знімок пари, на якому вони обідають у ресторані. Цікаво, що на них інший одяг – вони зустрічалися кілька разів.

Billie Eilish and Jesse Rutherford spotted at a restaurant together. pic.twitter.com/0jAjX8pynT

— Pop Crave (@PopCrave) October 16, 2022