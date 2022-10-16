Шведская экологическая активистка Грета Тунберг рассказала о своей повседневной подростковой жизни, признавшись, что никогда не была пьяна и боится влюбиться из-за страха быть уязвимой.

Также она призналась, что хорошо осознает то, что делает и живет исключительно на студенческий грант. Пытается ходить везде пешком, а не пользоваться услугами такси. Было лишь одно исключение, когда 19-летняя Тунберг наняла охранников после публичной нападки 45-го президента США Дональда Трампа на нее.

Так, в 2019 году, когда Грета была названа Человеком года по версии журнала Time, Трамп написал в Twitter — Она кажется очень счастливой молодой девушкой, которая с нетерпением ждет яркого и прекрасного будущего.

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Тунберг, которой тогда было 17 лет, столкнулась с непреодолимым шквалом угроз и вниманием СМИ, что вынудило ее нанять охрану. Однако активистка отомстила Дональду, когда его выгнали из Белого дома, написав в Twitter — Он выглядит очень счастливым стариком, который с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего.

Также Грета призналась, что предпочитает ходить домой пешком, хотя люди ей говорят, что нужно быть осторожнее.

— Я всегда хожу пешком… Наверное, мне следует быть более осторожной. Люди говорят мне, что я должна быть внимательнее к себе. Был один период, когда у меня были охранники, но это длилось всего несколько дней, — отметила Тунберг.

Признается, не пьет алкоголь и никогда не была пьяна, однако почему так — не знает. Говорит, возможно не хочет, чтобы кто-то ее напоил, а потом хвастался, что он был в этом первым.

— Может я человек такой, или может просто не хочу пить. А может быть и то, и другое, — говорит активистка.

Такая же история и с романтическими отношениями. Девушка признается, в каком-то смысле чувствует себя просто активисткой, которая знает, как организовать забастовку или разговаривать с политиками.

Несмотря на свою известность, денег от своего дела Грета не получает, поэтому ее финансовое положение не стабильно. Живет лишь на студенческий грант и в квартире друга.