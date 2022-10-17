Билли Айлиш засветилась с новым другом — вокалистом The Neighborhood Джесси Резерфордом. Вполне возможно, что между артистами роман, поскольку они публично держались за руки.

Мировых звезд застали на выходе из мероприятия, посвященному Хэллоуину, в Universal Studios в Лос-Анджелесе. В видео можно увидеть, как 20-летняя Айлиш тянется к 31-летнему Резерфорду, чтобы схватить его за руку.

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После этого в сети появился снимок пары, на котором они обедают в ресторане. Примечательно, что на них другая одежда — они встречались несколько раз.

Billie Eilish and Jesse Rutherford spotted at a restaurant together. pic.twitter.com/0jAjX8pynT — Pop Crave (@PopCrave) October 16, 2022

Впрочем, не все позитивно восприняли более чем 10-летнюю разницу в возрасте музыкантов.

— Да, они взрослые, но 20 и 31 почти не находятся в одном и том же диапазоне зрелости… например, 20 лет — это студент колледжа, а 31 год — уже взрослый человек, — заявил один из пользователей Twitter.

Известно, что Айлиш и Джесси знакомы уже много лет — совсем недавно пользователи сети нашли их совместную фотографию с костюмированной вечеринки 2017 года — тогда артистке было 15 лет, а Резерфорду — 26.

Впрочем, далеко не все юные знаменитости ищут вторую половинку. 19-летняя эко-активистка Грета Тунберг призналась, что очень боится влюбиться из-за страха быть уязвимой. Также Грета никогда не была пьяна, и живет исключительно за студенческий грант.