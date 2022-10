Билли Айлиш засветилась с новым другом — вокалистом The Neighborhood Джесси Резерфордом. Вполне возможно, что между артистами роман, поскольку они публично держались за руки.

Мировых звезд застали на выходе из мероприятия, посвященному Хэллоуину, в Universal Studios в Лос-Анджелесе. В видео можно увидеть, как 20-летняя Айлиш тянется к 31-летнему Резерфорду, чтобы схватить его за руку.

После этого в сети появился снимок пары, на котором они обедают в ресторане. Примечательно, что на них другая одежда — они встречались несколько раз.

Billie Eilish and Jesse Rutherford spotted at a restaurant together. pic.twitter.com/0jAjX8pynT

— Pop Crave (@PopCrave) October 16, 2022