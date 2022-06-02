Американська співачка Біллі Айліш заспівала з прапором України на своєму концерті в німецькому місті Бонн.

Синьо-жовтий прапор їй передала українська виконавиця Jerry Heil, яка прийшла на виступ у ролі глядачки.

– Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, щиро дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову, — написала Jerry Heil.

На прапорі українська співачка написала: Дякую за твою силу. Щоб передати прапор Біллі з другої фан-зони, виконавиця перебралася в першу і підійшла майже під сцену. Там вона віддала український прапор чоловіку, який кинув його до ближче до сцени.

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– Звісно, ніхто не горів бажанням поступатися місцем. Мені довелося казати, що я з місією і повинна передати їй прапор. І так кожній людині, яка стояла переді мною на шляху до сцени, — зазначила Jerry Heil.

Співачка зазначила, що народ був лояльний до неї. Після того, як Біллі Айліш взяла прапор, вона поцілувала його і виконала пісню Happier Than Ever.

Зазначимо, що раніше прапор України на своєму концерті розгорнув німецький рок-гурт Rammstein. Його музикантам також передав хтось із шанувальників.