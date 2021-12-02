У суботу, 4 грудня, на телеканалі СТБ пройде сьомий випуск Україна має талант. Підкорити суддів шоу намагатиметься команда чирлідерш Nice ladies.

Рекордсменки України – найдоросліша команда країни з чирліденгу. Вони прийшли довести, що вік – це лише цифра в паспорті. Найстаршій учасниці – 75 років, молодшій – 58.

Загалом їх 11 осіб і вони називають себе дівчатками. 75-річна учасниця – майстер спорту з художньої гімнастики. Серед них також є майстер спорту зі спортивної гімнастики та лижниця, якій 71 рік. Вона й досі працює в університеті на кафедрі фізкультури.

Решта – прості жінки, які ніколи не займалися спортом. Одного разу одна з них прийшла до клубу Малібу – фітнес-клуб, де була соціальна група, куди ходили жінки на пенсії. Там вони й вирішили започаткувати першу в Україні чирлідинг-групу, і за місяць зібрали команду. Сьогодні вони є чемпіонками світу та Європи.

Чи вдасться їм підкорити глядачів та суддів Україна має талант – дізнаємося вже 4 грудня. Дивіться талант-шоу на телеканалі СТБ о 19.00.

У шостому випуску Україна має талант учасники всіляко намагалися здивувати суддів. Так, першим на сцену вийшов Рустем Юлдашев, який показав свою майстерність у повітряній гімнастиці разом із двома собаками. Детальніше про те, як пройшов шостий випуск – читайте на Фактах ICTV.