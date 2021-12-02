В субботу, 4 декабря, на телеканале СТБ пройдет седьмой выпуск Україна має талант. Покорить судей шоу постарается команда чирлидерш Nice ladies.

Рекордсменки Украины — самая взрослая команда страны по чирлидингу. Они пришли доказать, что возраст — это лишь цифра в паспорте. Самой старшей участнице — 75 лет, младшей — 58.

Всего их 11 человек и они называют себя девочками. 75-летняя участница — мастер спорта по художественной гимнастике. Среди них также есть мастер спорта по спортивной гимнастике и лыжница, которой 71 год. Она до сих пор работает в университете на кафедре физкультуры.

Все остальные — простые женщины, которые никогда не занимались спортом. Однажды одна из них пришла в клуб Малибу — фитнесс-клуб, где была социальная группа, куда ходили женщины на пенсии. Там они и решили основать первую в Украине чирлидинг-группу, и за месяц собрали команду. Сегодня они являются чемпионками мира и Европы.

Удастся ли им покорить зрителей и судей Україна має талант — узнаем уже 4 декабря. Смотрите талант-шоу на телеканале СТБ в 19.00.

В шестом выпуске Україна має талант участники всячески пытались удивить судей. Так, первым на сцену вышел Рустем Юлдашев, который показал свое мастерство в воздушной гимнастике вместе с двумя собаками. Детальнее о том, как прошел шестой выпуск — читайте на Фактах ICTV.