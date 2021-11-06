На сцені Україна має талант у третьому випуску виступив танцюрист та пілоніст Олег Татарінов. Глядачі СТБ знають його, бо Олег братив участь у сьомому сезоні шоу Танцюють всі. Однак тепер він мешкає в Іспанії.

Він працював у багатьох шоу, зокрема у Цирку дю Солей. Працював у понад 30 країнах світу в різних шоу і завжди з гордістю каже, що він українець.

Три роки тому Олег зазнав серйозної травми. Він зірвався з пілона на висоті шести метрів через помилку технічного персоналу.

Щойно Олег вийшов на сцену Україна має талант Ксенія Мішина не змогла стримати реакцію.

– Мішина завелася? – поцікавився її колега Євген Кот.

Суддів підкорив номер Олега Татарінова, який показав неймовірні трюки під пісню Måneskin.

Оголошуючи вердикт, Мішина зазначила, що їй мало виступу Олега, тож вона хоче побачити його у півфіналі. За підсумками він отримав три Так.