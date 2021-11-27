У суботу, 27 листопада, на телеканалі СТБ завершився шостий випуск шоу Україна має талант. Учасники всіляко дивували суддів, демонструючи різноманітні та неординарні номери.

Відкрив випуск Рустем Юлдашев, який показав свою майстерність у повітряній гімнастиці разом із двома собаками. Виступ учасника вразив журі — вони й не помітили, що в номері брали участь одразу два маленькі помічники.

Рустем заслужено отримав чотири Так, а також справив приємне враження на публіку.

Далі на сцені з’явилися повітряні акробати з Білої Церкви – дует Just Two Men.

Вони показали унікальні трюки, які здивували суддів. Відомо, що чоловіки дружать з дитинства, і за їхні вміння вони вже розплатилися серйозними травмами.

Виступ приємно здивував запрошену суддю та олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, яка висловила їм свою повагу.

Дует отримав три Так і одне Ні.

У шостому випуску шоу Україна має талант 11-разовий чемпіон світу з армреслінгу Євген Прудник дивував журі своїм голосом. І хоча йому не дозволили відтворити творчість Михайла Круга, пісня Андрео Бочеллі — Time to say goodbye все ж таки змогла достукатися до сердець.

Ольга Харлан навіть розплакалася, і попросила не припиняти співати. Чоловік зізнався, що свій талант зміг розкрити завдяки підробітку таксистом — його клієнти оцінили вміння Євгена, і він наважився поділитись своїм даром зі всією Україною.

Чемпіон світу з армреслінгу отримав чотири Так від журі за свій голос і проходить далі.

Вода та вогонь — несумісні речі. Але Олексій Семенніков показав, якою комбінація мильних бульбашок та полум’я може бути гарною та дивовижною.

Екстравагантний номер сподобався як глядачам, так і суддям шоу – він унікальний та дуже ефектний. Виступ особливо вразив одного з журі, який давно не радів звичайним мильним бульбашкам.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожен ефір у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У шостому випуску додаткове суддівське крісло зайняла шестиразова чемпіонка світу з фехтування та олімпійська чемпіонка України – Оля Харлан.