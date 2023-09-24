Співачка Злата Огнєвіч загадково відповіла на запитання про другу половинку.

В Instagram-stories виконавиця влаштувала рубрику Запитання-відповідь, а тому шанувальники могли запитати в неї все, що їх цікавить. Не секрет, що багатьом цікаво, що ж відбувається в особистому житті артистки і чи є у неї молодий чоловік. Так, хтось із підписників запитав прямо, чи вільне серце Злати зараз, чи у неї є кохана людина.

Огнєвіч не стала давати прямої відповіді, а лише загадково сказала, що завжди перебуває в стані закоханості.

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– Закоханість – це взагалі мій стан по життю, – написала Злата.

Можливо, таким чином співачка натякнула, що в неї з’явився обранець, а може й ні.

Також у неї запитали, чи підтримує вона з кимось зв’язок із романтичного реаліті Холостячка 2, головною героїнею якого була.

– Ми не втрачаємо зв’язок із тими учасниками, з якими склалися дружні стосунки. Ось, наприклад, я їздила до Андрія Хветкевича в Мексику на весілля. Це була незабутня подія в моєму житті. Також нещодавно на концерті у Львові прийшов у гості Дмитро Шевченко з букетом квітів. Ми мали змогу зустрітися і поговорити, і можу сказати, що Діма такий самий загадковий, – поділилася Огнєвіч.

Ще в березні Злата Огнєвіч різко відповідала на запитання про заміжжя та дітей. Тоді вона сказала, що їх ставлять тільки нетактовні люди через шаблони суспільства.