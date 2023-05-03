Співачка Злата Огнєвіч вирушила до Мексики. Туди вона поїхала, щоб відвідати весілля учасника Холостячки 2 Андрія Хветкевича і його партнера, колумбійця Феліпе.

В Instagram-stories Злата поділилася своїми буднями в іспаномовній країні. Весілля відбудеться в Пуерто-Вальярта на віллі. Огнєвіч зазначила, що це дуже хвилююча подія.

– Я спробую жити тут і зараз, відчуваючи і проживаючи всі моменти мого життя… Я вдячна за можливість бути тут, – зазначила Злата.

Співачка сказала, що вілла для гостей змусила її серце битися частіше і забути про чотири дні дороги, настільки вона її вразила. Незважаючи на це, Огнєвіч каже, що переключитися з роботи на відпочинок їй складно.

З stories Злати стало відомо, що Хветкевич вирішив заздалегідь познайомити всіх гостей, влаштувавши вечір знайомств. На весіллі також будуть деякі гості з боку Андрія з України, але більшість запрошених із боку Феліпе.

Нагадаємо, у серпні Андрій Хветкевич зробив камінг-аут і заручився з хлопцем. В Instagram він оприлюднив фото, на якому цілується з коханим під водою.

Згодом він зізнався, що мав стосунки з нареченим ще до Холостячки, в якій головною героїнею була Злата Огнєвіч.