Певица Злата Огневич загадочно ответила на вопрос о второй половинке.

В Instagram-stories исполнительница устроила рубрику Вопрос-ответ, а потому поклонники могли спросить у нее все, что их интересует. Не секрет, что многим интересно, что же происходит в личной жизни артистки и есть ли у нее молодой человек. Так, кто-то из подписчиков спросил прямо, свободно ли сердце Златы сейчас или же у нее есть любимый человек.

Огневич не стала давать прямого ответа, а лишь загадочно сказала, что всегда находится в состоянии влюбленности.

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— Влюбленность – это вообще мое состояние по жизни, — написала Злата.

Возможно, таким образом певица намекнула, что у нее появился избранник, а может и нет.

Также у нее спросили, поддерживает ли она с кем-то связь из романтического реалити Холостячка 2, главной героиней которого была.

— Мы не теряем связь с теми участниками, с которыми сложились дружеские отношения. Вот, например, я ездила к Андрею Хветкевичу в Мексику на свадьбу. Это было незабываемое событие в моей жизни. Также недавно на концерте во Львове пришел в гости Дмитрий Шевченко с букетом цветов. Мы имели возможность встретиться и поговорить, и могу сказать, что Дима такой же загадочный, — поделилась Огневич.

Еще в марте Злата Огневич резко отвечала на вопрос о замужестве и детях. Тогда она сказала, что их задают только бестактные люди из-за шаблонов общества.