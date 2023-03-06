Співачка Злата Огнєвіч різко відреагувала на запитання про одруження і народження дітей. Артистка сказала, що вважає їх найбільш нетактовними.

За словами 37-річної виконавиці, заміжжя, діти в певному віці – шаблони суспільства. Зізнається, такі запитання їй ставлять сім’я та друзі.

– Це взагалі найбільш нетактовне запитання, яке можна поставити. У кожної людини є особисті причини, чому я незаміжня, немає дітей. Є жінки, яким здоров’я не дозволяє або якісь комплекси. Чого ви лізете до жінки з цим питанням? Це роблять дуже близькі люди: твої подружки, сім’я, батько. Яке вам діло, чому в мене немає досі дітей? – сказала Злата.

Огнєвіч додала, прийде час, буде няньчити своїх чи чужих.

Зараз дивляться

– Це не ваша справа. Я кажу в такому разі: Я обов’язково розповім вам, коли народжу дитину або вийду заміж. Все, – додала виконавиця.

Зазначимо, що про своє особисте життя артистка нічого не розповідає, тому є в неї коханий чи ні – не відомо. Однак наприкінці жовтня Огнєвіч натякнула на нові стосунки під час спілкування з підписниками в Instagram.

Тоді хтось із фоловерів у неї запитав: У вас є хлопець, чи перебуваєте ви зараз у стосунках? На що Злата неоднозначно відповіла, ніби сама не впевнена, як назвати те, що відбувається: Ну, як вам сказати. Сама собі це запитання нещодавно ставила. Усьому свій час.