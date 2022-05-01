Певица Jerry Heil и группа Kalush Orсhestra записали песню о голливудской актрисе Анджелине Джоли, которая вчера прибыла в Украину.

Артисты поблагодарили Джоли за то, что она привлекает внимание мира к полномасштабной войне, которую развязала Россия на территории нашего государства.

Кроме того, Jerry Heil и Kalush Orсhestra обратились к актрисе, чтобы та попросила своих друзей из Голливуда тоже приехать в Украину.

— Спасибо, Анджелина, за то, что привлекаешь внимание всего мира тогда, когда он привык слышать, что в Украине война. Пожалуйста, попроси своих друзей из Голливуда тоже посещать нас, ведь благодаря тебе теперь Украину снова слышат! — говорится в посте.

Jerry Heil призналась, что этот трек они записали без подготовки в номере участников группы Kalush Orchestra, которые активно готовятся к Евровидению.

– Вчера вдохновилась прибытием Анджелины Джоли. Мне сразу пришли строки о Вечных (Марвел) и Тене, богине войны. Анджелина Джоли по своей воле (не по поручению ООН) прилетела во Львов. Встретив Kalush Orchestra, которые готовятся к Евровидению, той же ночью я обратилась к ребятам, и мы записали этот припев без какой-либо подготовки прямо у них в номере, — написала она.

Напомним, что 30 апреля Анджелина Джоли прибыла с визитом во Львов. Сначала украинцы увидели ее в кафе, когда она просто решила выпить львовского кофе.

Актриса приехала как частное лицо, под личную ответственность, для того чтобы пообщаться с украинцами. Анджелина Джоли с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину и призывает людей жертвовать деньги на гуманитарные нужды нашей страны.