Стало відомо, яку пісню Alyosha виконає на Євробаченні 2023

Українська співачка Alyosha розповіла, що співатиме на Євробаченні 2023 як гість. Так, зірка вирішила виконати на сцені Ліверпуля трек Ordinary World британського гурту Duran Duran, а номер буде присвячений переселенцям.

Про це Alyosha розповіла в Instagram. Вибір на пісню припав не випадково – артистка з самого дитинства любить рок, і він відбивається на її творчості.

– На якомусь ментальному рівні, що долає будь-які відстані, моє захоплення рок-жанром відчули й організатори Євробачення. Адже я співатиму пісню культового гурту Duran Duran, – заявила артистка.

Так, уже 9 травня в першому півфіналі Alyosha заспіває пісню Ordinary World у дуеті з Ребеккою Фергюсон – шведською актрисою. Щоправда, фанатів заінтригували – звучання пісні буде зовсім іншим. Українка сподівається, що аранжування також вразить слухачів.

Нагадаємо, що багато українських зірок виступлять у фіналі Євробачення 2023. Серед них ті, хто вже представляв Україну на конкурсі раніше – Kalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка.

Утім, переможницю Євробачення 2004 Руслану не запросили на сцену конкурсу. Артистка заявила, що поки що не отримувала офіційного запрошення і буде далі стежити за ситуацією.