Стало известно, какую песню Alyosha исполнит на Евровидении 2023

Украинская певица Alyosha рассказала, что будет петь на Евровидении 2023 в качестве гостя. Так, звезда решила исполнить на сцене Ливерпуля трек Ordinary World британской группы Duran Duran, а номер будет посвящен переселенцам.

Об этом Alyosha рассказала в Instagram. Выбор на песню пал не случайно — артистка с самого детства любит рок, и он отражается на ее творчества.

— На каком-то ментальном уровне, преодолевающем любые расстояния, мое увлечение рок-жанром почувствовали и организаторы Евровидения. Ведь я буду петь песню культовой группы Duran Duran, — заявила артистка.

Так, уже 9 мая в первом полуфинале Alyosha споет песню Ordinary World в дуэте с Ребеккой Фергюсон — шведской актрисой. Правда, фанатов заинтриговали — звучание песни будет совсем иным. Украинка надеется, что аранжировка также впечатлит слушателей.

Напомним, что многие украинские звезды выступят в финале Евровидения 2023. Среди них те, кто уже представлял Украину на конкурсе ранее — Кalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка.

Впрочем, победительницу конкурса в 2004 году Руслану не пригласили на сцену Евровидение 2023. Артистка заявила, что пока не получала официального приглашения и будет дальше следить за ситуацией.