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Стало відомо, де зараз проживає Софія Ротару: відмовилася від пропозиції Путіна

31 Липня 2022, 18:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Стало відомо, де зараз проживає Софія Ротару: відмовилася від пропозиції Путіна

Співачка Софія Ротару залишила Україну та живе у США. Про це розповів її продюсер Леонід Дзюник, котрий розкрив таємницю артистки.

Про це заявили російські ЗМІ, яким шоумен дав коментар. Він зізнався, що президент РФ пропонував Софії російське громадянство, але артистка відмовилась. Ротару припинила мовчати про звірства в Україні, і говорить про них публічно, нехай із території США.

– Вона залишається на своєму боці, який вона обрала після того, як відмовилася від російського громадянства, запропонованого Путіним. Нині живе у США, але продовжує залишатися громадянкою України. А для тих, хто виріс у Радянському Союзі, вона залишається Ротару, що заспівала пісню Я, ты, он, она! Вместе – целая страна, – заявив Леонід.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Ротару мовчала про події у її рідній країні. Вона не реагувала на ті звірства, які відбувалися у Бучі, Ірпені, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах.

Зараз дивляться

Вперше про свою позицію артистка розповіла у червні – тоді Ротару прокоментувала обстріл Кременчука, а потім і трагедію у Вінниці 14 липня. До цього від неї реакцію на жахи війни в Україні не було.

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Війна в Україні Софія Ротару
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