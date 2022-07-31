Певица София Ротару покинула Украину и живет в США. Об этом рассказал ее продюссер Леонид Дзюник, который раскрыл тайну артистки.

Об этом заявили российские СМИ, который шоумен дал комментарий. Он признался, что президент РФ предлагал Софии российское гражданство, но артистка отказалась. Ротару перестала молчать о зверствах в Украине, и говорит о них публично, пусть из с территории США.

— Она остается на своей стороне, которую она выбрала после того, как отказалась от российского гражданства, предложенного Путиным. Сейчас живет в США, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остается Ротару, спевшей песню Я, ты, он, она! Вместе – целая страна, — заявил Леонид.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля Ротару молчала о событиях в ее родной стране. Она не реагировала на те зверства, которые происходили в Буче, Ирпене, Мариуполе, и многих других населенных пунктах.

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Впервые о своей позиции артистка рассказала в июне — тогда Ротару прокомментировала обстрел Кременчуга, а после и трагедию в Виннице 14 июля. До этого от нее реакции на ужасы войны в Украине не было.