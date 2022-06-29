Кременчук 27.06. Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по ТЦ

Українська співачка Софія Ротару, яка давно не з’являлася у соціальних мережах, виклала пост про трагедію у Кременчуці.
Артистка опублікувала картинку зі свічкою на чорному тлі, написала назву міста та дату ракетного обстрілу.
– Кременчук 27.06, – йдеться у сторіс.
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Останній пост в Instagram Софія Ротару публікувала 28 лютого, тоді вона написала, що знаходиться в Києві і поділилася почуттями через напад Росії на Україну.
Нагадаємо, що до торговельного центру Амстор потрапила російська ракета. На момент авіаудару в ТРЦ перебувало понад 1000 людей. У зв’язку з цим в області було оголошено траурний день.
Джерело: Софія Ротару
Фото: Софія Ротару