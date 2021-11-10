Українська співачка Оля Полякова похизувалась своєю фігурою у купальнику. Зірка поділилася знімками з Мальдів, куди поїхала відпочивати разом зі своїми доньками та чоловіком.

На фотографіях в Instagram Оля красується у мінібікіні шоколадного кольору та широких сонцезахисних окулярах. Вологе волосся співачки красиво обволікає її плечі — знаменитість уже встигла насолодитися теплим океаном.

Співачка також поділилася своїми емоціями від відпочинку у цьому чудовому місці.

– Я обожнюю Мальдіви! Я закохалася у них з першого погляду – це було 13 років тому. З того часу я намагаюся хоча б раз на 2 роки відвідати це місце! Ні з чим не можна порівняти океан, пісок, сонце, і дивовижний колір води, – розповіла Оля.

За знімками помітно, що Оля ретельно займається спортом, у тому числі під наглядом фітнес-тренера, а також не забуває про здорове харчування. Саме тому зірка може легко похвалитися стрункою фігурою і сталевим пресом.

Користувачі моментально відреагували на фігуру знаменитості:

Олю, ви чудові на будь-якому фото!

Гарного вам відпочинку! На всіх фото красуня!

Шикарний прес!

Фігура, як завжди, вогонь!

Раніше Полякова вже розповіла про умови проживання на Мальдівах – родина зупинилася в апартаментах із власним басейном та пляжем. За словами співачки, її зустрічали з шампанським та чорною ікрою.