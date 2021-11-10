Українська співачка Оля Полякова випустила свою першу книгу, яка називається неВредные советы взрослой девочки. Біографічне зібрання думок та життєвих поглядів артистки вже надійшло у продаж.

Книга складається з чотирьох розділів, які висвітлюють ключові етапи життя співачки: як вона стала тією Олею Поляковою, яку сьогодні всі знають.

У розділі Ход королевы артистка розповідає, як знайти своє покликання та здобути внутрішню свободу.

Розділ Яжемать присвячений тому, як бути найкращою мамою без шкоди для свого життя.

У Мыслеформах Полякова ділиться рекомендаціями, як зробити так, щоб всесвіт чув тебе та відгукувався.

Глава Офигенно красивая містить секрети краси та здоров’я від виконавиці.

– Я не психоаналітик, не гуру і не коуч – їх і так забагато з’явилося останнім часом. Я всього лише жінка, яка дещо зрозуміла про це життя та її закони. Чи не зрозуміла… Я можу помилятися, можу повторюватися, можу сама собі суперечити, мене може заносити на поворотах, але я чесна та поблажлива сама до себе, – сказала Полякова.

Книга неВредные советы взрослой девочки розрахована на широке коло читачів. Її вартість – 350 грн.

– Ти в себе одна! Не клади своє життя ні на чий вівтар. Живи заради себе! Тільки щасливою ти можеш зробити щасливими інших, – підсумувала Полякова.

Сама Оля Полякова наразі відпочиває на Мальдівах. Артистка вирушила у відпустку разом із чоловіком та доньками.