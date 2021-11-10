Украинская певица Оля Полякова похвасталась своей фигурой в купальнике. Звезда поделилась снимками с Мальдив, куда поехала отдыхать вместе со своими дочерьми и мужем.
На фотографиях в Instagram Оля красуется в мини-бикини шоколадного цвета и широких солнцезащитных очках. Влажные волосы певицы красиво обволакивают ее плечи — знаменитость уже успела насладиться теплым океаном.
Певица также поделилась своими эмоциями от отдыха в этом прекрасном месте.
— Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них первого взгляда — это было 13 лет назад. С тех пор я стараюсь хотя бы раз в 2 года посетить это место! Ни с чем не сравнимый океан, песок, солнце, и умопомрачительный цвет воды, — рассказала Оля.
По снимкам заметно, что Оля усердно занимается спортом, в том числе под присмотром фитнес-тренера, а также не забывает о здоровом питании. Именно поэтому звезда может с легкостью похвастаться стройной фигурой и стальным прессом.
Пользователи моментально отреагировали на фигуру знаменитости:
- Оля, вы прекрасны на любом фото!
- Хорошего вам отдыха! На всех фото красотка!
- Шикарный пресс!
- Фигура как всегда огонь!
Ранее Полякова уже рассказала об условиях проживания на Мальдивах — семья остановилась в апартаментах с собственным бассейном и пляжем. По словам певицы, ее встречали с шампанским и черной икрой.