Украинская певица Оля Полякова похвасталась своей фигурой в купальнике. Звезда поделилась снимками с Мальдив, куда поехала отдыхать вместе со своими дочерьми и мужем.

На фотографиях в Instagram Оля красуется в мини-бикини шоколадного цвета и широких солнцезащитных очках. Влажные волосы певицы красиво обволакивают ее плечи — знаменитость уже успела насладиться теплым океаном.

Певица также поделилась своими эмоциями от отдыха в этом прекрасном месте.

— Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них первого взгляда — это было 13 лет назад. С тех пор я стараюсь хотя бы раз в 2 года посетить это место! Ни с чем не сравнимый океан, песок, солнце, и умопомрачительный цвет воды, — рассказала Оля.

По снимкам заметно, что Оля усердно занимается спортом, в том числе под присмотром фитнес-тренера, а также не забывает о здоровом питании. Именно поэтому звезда может с легкостью похвастаться стройной фигурой и стальным прессом.

Пользователи моментально отреагировали на фигуру знаменитости:

Оля, вы прекрасны на любом фото!

Хорошего вам отдыха! На всех фото красотка!

Шикарный пресс!

Фигура как всегда огонь!

Ранее Полякова уже рассказала об условиях проживания на Мальдивах — семья остановилась в апартаментах с собственным бассейном и пляжем. По словам певицы, ее встречали с шампанским и черной икрой.