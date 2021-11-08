Українська співачка Оля Полякова похизувалася розкішним відпочинком на Мальдівах. Зірка полетіла у відпустку разом зі своїми дочками та чоловіком.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Оля показала апартаменти з власним басейном та пляжем. Також співачка зробила огляд двоповерхового будинку, який орендувала для сімейного відпочинку.

На Мальдівах Полякову зустрічали з шампанським та чорною ікрою. На відео можна побачити, що Олю переповнюють емоції від розкішних умов та пейзажів Індійського океану.

– Ми приїхали в рай. Боже, яка краса. У нас навіть є власний басейн і пляж. Господи, я в раю, дякую! Як звучить океан. Як тут круто, я в шоці, – сказала Оля.

Зірка додала, що відтепер завжди зніматиме свою першу реакцію від номерів на відпочинку, оскільки вона виходить максимально щирою.

Раніше Оля Полякова розповіла про костюми з секс-шопу та рольові ігри. За словами зірки, вона надає перевагу комфортному одягу, а не сексуальному пеньюару, оскільки має перевірений часом шлюб.

Також співачка зізналася, що фотошопить кожне своє фото через те, що має залежність від компліментів та похвали.