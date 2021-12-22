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Сталася трагедія: Лана Вачовскі розповіла про створення нової Матриці

22 Грудня 2021, 12:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Матрица: Возрождение

Режисер фільму Матриця: Воскресіння Лана Вачовскі розповіла, чому повернулася до франшизи через 18 років. Вона зізналася, що причиною такого рішення стала смерть батьків та близького друга.

Під час прем’єрного показу у Сан-Франциско режисерка відповіла на запитання глядачів.

– Я не хотіла більше ніколи знімати ще одну Матрицю. Я та Лілі твердили про це останні 18 років. Але в моєму житті сталася трагедія – померли мої батьки. Мені потрібна була історія, в якій два герої поверталися до життя, – ділиться подробицями Лана.

Також авторка Матриці розповіла про можливе продовження франшизи. Вона здивувалась такому питанню, і зізналася, що зовсім не очікувала його почути. За її словами, такої ідеї у неї навіть не було в думках.

У будь-якому разі фанати Матриці дочекалися продовження. Прем’єра фільму відбудеться 22 грудня у кінотеатрах та на стрімінговому сервісі HBO Max.

Спочатку вихід картини був запланований на 21 травня 2021 року, але через пандемію прем’єру перенесли на 1 квітня, а потім – на кінець 2021 року.

Ознайомитись із рецензією на Матриця: Воскресіння від Фактів ICTV можна у нашому матеріалі.

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