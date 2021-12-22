Режисер фільму Матриця: Воскресіння Лана Вачовскі розповіла, чому повернулася до франшизи через 18 років. Вона зізналася, що причиною такого рішення стала смерть батьків та близького друга.

Під час прем’єрного показу у Сан-Франциско режисерка відповіла на запитання глядачів.

– Я не хотіла більше ніколи знімати ще одну Матрицю. Я та Лілі твердили про це останні 18 років. Але в моєму житті сталася трагедія – померли мої батьки. Мені потрібна була історія, в якій два герої поверталися до життя, – ділиться подробицями Лана.

Також авторка Матриці розповіла про можливе продовження франшизи. Вона здивувалась такому питанню, і зізналася, що зовсім не очікувала його почути. За її словами, такої ідеї у неї навіть не було в думках.

At the San Francisco premiere of #TheMatrixResurrections, co-writer/director Lana Wachowski says the fourth film isn’t the start of a new #Matrix trilogy. pic.twitter.com/tpfKv7cfJL — AP Entertainment (@APEntertainment) December 21, 2021

У будь-якому разі фанати Матриці дочекалися продовження. Прем’єра фільму відбудеться 22 грудня у кінотеатрах та на стрімінговому сервісі HBO Max.

Спочатку вихід картини був запланований на 21 травня 2021 року, але через пандемію прем’єру перенесли на 1 квітня, а потім – на кінець 2021 року.

Ознайомитись із рецензією на Матриця: Воскресіння від Фактів ICTV можна у нашому матеріалі.