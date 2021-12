Режисер фільму Матриця: Воскресіння Лана Вачовскі розповіла, чому повернулася до франшизи через 18 років. Вона зізналася, що причиною такого рішення стала смерть батьків та близького друга.

Під час прем’єрного показу у Сан-Франциско режисерка відповіла на запитання глядачів.

Також авторка Матриці розповіла про можливе продовження франшизи. Вона здивувалась такому питанню, і зізналася, що зовсім не очікувала його почути. За її словами, такої ідеї у неї навіть не було в думках.

At the San Francisco premiere of #TheMatrixResurrections, co-writer/director Lana Wachowski says the fourth film isn’t the start of a new #Matrix trilogy. pic.twitter.com/tpfKv7cfJL

