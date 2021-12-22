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Случилась трагедия: Лана Вачовски рассказала о создании новой Матрицы

22 декабря 2021, 12:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Матрица: Возрождение

Режиссер фильма Матрица:Воскрешение Лана Вачовски рассказала, почему вернулась к франшизе спустя 18 лет. Она призналась, что причиной такого решения стала смерть родителей и близкого друга.

Во время премьерного показа в Сан-Франциско режиссер ответила на вопросы зрителей.

— Я не хотела больше никогда снимать еще одну Матрицу. Я и Лили твердили об этом последние 18 лет. Но в моей жизни произошла трагедия — скончались мои родители. Мне нужна была история, в которой два героя возвращались к жизни, — делится подробностями Лана.

Также создатель Матрицы рассказала о возможном продолжении франшизы. Она удивилась такому вопросу, и призналась, что совсем не ожидала его услышать. По ее словам, такой идеи у нее даже не было в мыслях.

В любом случае фанаты Матрицы дождались продолжения. Премьера фильма состоится 22 декабря в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Изначально выход картины был запланирован на 21 мая 2021 года, но из-за пандемии премьеру перенесли на 1 апреля, а после — на конец 2021.

Ознакомиться с рецензией на Матрица: Воскрешение от Фактов ICTV можно в нашем материале.

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