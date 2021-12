Режиссер фильма Матрица:Воскрешение Лана Вачовски рассказала, почему вернулась к франшизе спустя 18 лет. Она призналась, что причиной такого решения стала смерть родителей и близкого друга.

Во время премьерного показа в Сан-Франциско режиссер ответила на вопросы зрителей.

Также создатель Матрицы рассказала о возможном продолжении франшизы. Она удивилась такому вопросу, и призналась, что совсем не ожидала его услышать. По ее словам, такой идеи у нее даже не было в мыслях.

At the San Francisco premiere of #TheMatrixResurrections, co-writer/director Lana Wachowski says the fourth film isn’t the start of a new #Matrix trilogy. pic.twitter.com/tpfKv7cfJL

— AP Entertainment (@APEntertainment) December 21, 2021