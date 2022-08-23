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Стала голограммой: Тина Кароль спела гимн Украины в дополненной реальности

23 августа 2022, 14:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тіна Кароль

Тина Кароль исполнила гимн Украины в формате дополненной реальности AR. На такой перфоманс артистка решилась в честь Дня Независимости Украины, который приходится на 24 августа.

Звезда показала финальную работу в Instagram, где и объяснила суть идеи.

— Это уникальный 4D перформанс, благодаря которому предстала в виде цифровой голограммы. Новинка позволяет насладиться исполнением гимна в виртуальном пространстве, настраивая голограмму и даже приближаться к ней, — делится своими впечатлениями от технологий Тина.

Система использует камеру смартфона, и оценить гимн в исполнении Кароль можно с помощью ссылки.

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— Гимн Украины будет звучать там, где выберут сами украинцы и собратья нашей страны. Пусть музыка и слова, символизирующие устойчивость и несокрушимость Украины, приумножаются по всему миру благодаря вашим публикациям в социальных сетях, — добавила артистка.

Известно, что работа над голограммой проходила в Калифорнии. 

Звезда любит радовать фанатов приятными роликами — на днях Кароль показала архивное видео, где поет в 14-летнем возрасте. Тогда юная девочка выступала еще под настоящим именем — Татьяна Либерман.

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Гімн України День Независимости Тина Кароль
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