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Справжнє кохання: Дьомін підтвердив стосунки Романової з Роднянським

13 Квітня 2023, 12:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Міша Романова

Ведучий Слава Дьомін підтвердив стосунки ексучасниці гурту ВІА Гра Міші Романової та радника президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександра Роднянського.

Каже, Міша приходила до нього разом із обранцем, проте Дьомін спершу не зрозумів, що вони пара, оскільки той поводився дуже скромно і стояв осторонь.

– Мені дуже сподобалося, як вони дивилися одне на одного. Видно, що це справжнє кохання, – поділився своїми спостереженнями Слава.

Додає, бачаться вони не часто, оскільки Роднянський живе в Києві, а Романова – з мамою та сином у Німеччині. Співачка часто приїжджає в Україну, щоб провести час із коханим.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про те, що Міша Романова закрутила роман із Олександром Роднянським-молодшим. За інформацією ЗМІ, разом закохані вже півтора року.

Сама Міша особистість обранця не розкриває, проте фотографії з ним публікує, щоправда – його обличчя на них не видно.

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Фото: Міша Романова

Джерело
Слава Дьомін
Теги
Міша Романова
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