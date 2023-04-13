Ведучий Слава Дьомін підтвердив стосунки ексучасниці гурту ВІА Гра Міші Романової та радника президента Володимира Зеленського з економічних питань Олександра Роднянського.

Каже, Міша приходила до нього разом із обранцем, проте Дьомін спершу не зрозумів, що вони пара, оскільки той поводився дуже скромно і стояв осторонь.

– Мені дуже сподобалося, як вони дивилися одне на одного. Видно, що це справжнє кохання, – поділився своїми спостереженнями Слава.

Додає, бачаться вони не часто, оскільки Роднянський живе в Києві, а Романова – з мамою та сином у Німеччині. Співачка часто приїжджає в Україну, щоб провести час із коханим.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про те, що Міша Романова закрутила роман із Олександром Роднянським-молодшим. За інформацією ЗМІ, разом закохані вже півтора року.

Сама Міша особистість обранця не розкриває, проте фотографії з ним публікує, щоправда – його обличчя на них не видно.

Фото: Міша Романова